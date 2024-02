Guardiola: "De Bruyne come un Brunello di Montalcino o un Sassicaia"

COPENAGHEN (DANIMARCA) - Il Manchester City batte 3-1 il Copenaghen in trasferta e compie un passo importante verso i quarti di finale di Championa League. I campioni in carica passano avanti con De Bruyne al 10' ma si fanno riprendere da Mattsson poco dopo la mezz'ora. Nel recupero delle due frazioni di gioco, però, prima Bernardo Silva e poi Foden regalano il successo a Pep Guardiola: "Siamo stati bravi in tutto - commenta il tecnico spagnolo -, giocando la partita col tempo giusto e abbiamo concesso pochissimo contro una squadra incredibilmente organizzata, sappiamo bene quanto hanno sofferto Bayern e Galatasaray su questo campo. Ci rende felici portare a casa un bel risultato per il ritorno".