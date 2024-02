Lipsia furioso, il gol di Sesko e la polemica: sui social spunta... Ancelotti

Il Real Madrid ha vinto la gara d'andata degli ottavi di finale della Champions League contro il Lipsia. Un successo che è maturato con l'eurogol di Brahim Diaz, ma che ha avuto anche alcune polemiche per alcune decisioni arbitrali controverse. Soprattutto quella relativa al gol annullato a Sesko dopo appena 2' di gioco. Una rete che ha ricordato per dinamica quella di Acerbi in Roma-Inter con Thuram a contatto con Rui Patricio ma in posizione di fuorigioco. La differenza sostanziale è stata che nella gara di Champions il gol non è stato convalidato. E il club tedesco ha espresso il suo disappunto in modo abbastanza particolare.