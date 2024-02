Lazio-Bayern Monaco: gol e highlights del trionfo di Immobile e compagni

Buona la prima per Maurizio Sarri e la sua Lazio nella gara d'andata degli ottavi di finale della Champions League. I biancocelesti sono riusciti a imbrigliare il Bayern Monaco e a portare a casa un successo importante. A segnare le rete decisiva ci ha pensato Ciro Immobile: il capitano si è presentato sul dischetto e con grande freddezza ha spiazzato Neuer. Lazio che avrebbe potuto anche aumentare il divario viste le occasioni avute nel corso della ripresa con Isaksen e Felipe Anderson su tutti. E' stata comunque una bellissima partita a partire dagli spalti con la coreografia e un Olimpico gremito per una notte europea da incorniciare per i biancocelesti.