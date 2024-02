Ventola promuove l'Inter: "Inzaghi padrone della squadra”

Una vittoria preziosa per l' Inter nell'andata degli ottavi di Champions League , anche se la qualificazione è ancora tutta da conquistare. Parola di Nicola Ventola , ex attaccante nerazzurro che ieri ha visto e commentato la partita con l' Atletico Madrid insieme a due tifosi nerazzurri, nel corso di un'iniziativa organizzata da Planetwin365.News e Operazione Nostalgia. "L'Inter è una squadra rodata, sembra quasi che vada da sola. Può fare dei turnover importanti e tutti rendono al massimo, Inzaghi tiene benissimo la squadra - ha detto Ventola al portale di infotainment - Dall'altra parte c'è però un Atletico Madrid che non è più la squadra arroccata di qualche anno fa e che cerca di fare la partita. La qualificazione è ancora da conquistare".

Ventola ha raccontato poi la sua esperienza personale con Simeone, quando giocavano insieme all'Inter: "E' una persona incredibile, un guerriero. Quando sono arrivato nel '98 era lui l'anima dello spogliatoio, con gente come Ronaldo, Baggio, e Bergomi che era all'ultimo anno. Ma era lui che caricava tutti prima di ogni partita, ci 'gasava' prima di scendere in campo. Ero ancora giovane e ogni tanto non l'ascoltavo, gli chiedo scusa adesso".

Sul Cholo allenatore, "mi aspettavo una carriera e un tipo di calcio che ha fatto, ma che sta anche migliorando ed evolvendo. Anche in questo caso, comunque, tutti si buttano nel fuoco per lui". Una battuta infine sulle altre due squadre italiane impegnate in Champions: "La Lazio ha sorpreso tutti con il Bayern giocando un ottima partita, anche se al ritorno sarà dura lo stesso. Per quanto riguarda il Napoli è un peccato vederlo in crisi quando sei mesi fa era una macchina perfetta con giocatori quasi invincibili. Spero che Calzona faccia un'ottima partita contro un Barcellona che pure ha problemi, non è lo stesso di qualche anno fa. Proprio per questo il Napoli può tirare fuori una partita eroica, anche se il Barcellona sembra favorito", ha concluso Ventola.