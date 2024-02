Uefa, stangata sul Bayern: trasferta vietata in Champions se batte la Lazio

Al Bayern Monaco costa oltre 50mila euro, per l'esattezza 50.750 , il comportamento dei propri tifosi durante la trasferta del 14 febbraio all'Olimpico contro la Lazio nell' andata degli ottavi di finale di Champions League . Il Comitato di controllo, etica e disciplina della confederazione europea ha infatti multato il club bavarese in quanto i propri supporter hanno acceso razzi (40.250 euro) e lanciato oggetti (10.500 euro).

Bayern Monaco senza tifosi alla prossima trasferta in Champions

Il comportamento dei facinorosi tedeschi, dunque, costa caro al club, a cui la Uefa ha anche imposto il divieto di vendere ai propri tifosi i biglietti in occasione della eventuale prossima trasferta di Champions League. La formazione di Thomas Tuchel (il tecnico ex Borussia Dortmund e Psg ha annunciato che al termine della stagione lascerà l'incarico di comune accordo con la società), martedì prossimo (5 febbraio) all'Allianz Arena sarà chiamata a ribaltare la sconfitta per 1-0 incassata a Roma (gol di Immobile su rigore). Solo in questa circostanza sconterebbe la sanzione in questa edizione della Coppa dalle grandi orecchie. In caso contrario giocherà senza il sostegno dei propri tifosi il prossimo anno nel primo match lontano dalle mura amiche.

