Juve e Mondiale per Club, il vademecum definitivo: la sfida con Napoli e Lazio

I criteri per i club europei: vale il ranking Uefa solo per stavolta

"Nel caso dei club europei, dato che sono già state completate tre stagioni complete e una fase a gironi completa della quarta stagione della UEFA Champions League, e dato che la UEFA ha un sistema di coefficienti per club già esistente, gli attuali principi metodologici preesistenti per il calcolo del coefficiente UEFA per club in relazione alle partite della sola UEFA Champions League saranno eccezionalmente applicati per determinare la classifica dei club europei per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. La metodologia approvata per la classifica delle squadre europee è quindi la seguente: 2 punti per una vittoria, 1 punto per il pareggio, 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi, 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale, 1 punto per l'avanzamento a ogni fase successiva della competizione. In base ai principi di accesso approvati e ai risultati delle rispettive competizioni continentali per club".