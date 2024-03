De Ligt, ricordi Juve: "Sarri è uno molto tattico. Sono passati cinque anni..."

Il Bayern Monaco è atteso dal ritorno di Champions League contro la Lazio . All'andata è arrivata una sconfitta di misura con il rigore siglato da Immobile nella ripresa e ora la formazione di Tuchel ha l'occasione di poter ribaltare il risultato e proseguire nel cammino in Coppa. Uno dei pochi obiettivi rimasti alla squadra bavarese perché la frenata contro il Friburgo ha permesso al Bayer di allungare in vetta alla Bundesliga nell'ultimo weekend. Un pareggio non è stato certo il risultato migliore per arrivare alla gara di ritorno contro i biancocelesti e in conferenza ne ha parlato De Ligt , tra i papabili nel partire dal 1' vista anche l'assenza di Upamecano (espulso all'Olimipico e dunque squalificato).

Bayern Monaco-Lazio, conferenza De Ligt

Matthijs de Ligt ha parlato in conferenza e ha analizzato la prossima sfida: "Loro sono molto forti in difesa. Per noi è importante avere uomini in area. Dobbiamo essere sempre pronti e non subire gol. So che siamo in una fase difficile. La partita è molto importante, anche per tutta la stagione. Credo che saremo pronti per domani". Al difensore, poi, è stata fatta una domanda specifica su Sarri, l'olandese ha lavorato con l'allenatore ai tempi della Juventus e ha detto: "Ho lavorato con Maurizio Sarri per un anno e ho imparato molto. Contro le sue squadre è sempre difficile perché sono sempre molto attente. Dobbiamo essere molto forti per vincere la partita".