Luis Enrique: "Sostituire Mbappé come in Ligue 1? Forse sì, forse no..."

Psg, Luis Enrique torna sul caso Mbappé

Luis Enrique è quindi tornato sul caso scoppiato dopo la sostituzione nell'ultimo match di Ligue 1 del fuoriclasse francese: "Non ho nessun nuovo commento da fare, sono concentrato solo sulla partita. Mi fido di quello che vedo per tutta la settimana negli allenamenti e di quello che ho visto a Monaco. Se lo sostituirò anche in Champions? Può essere sì, può essere no. Chi lo sa?".