Psg, caso Mbappè? Luis Enrique lo sostituisce dopo 45', lui reagisce così

La reazione di Mbappé al cambio

Un cambio, quello di ieri contro i monegaschi, che fa eco a quanto successo già nel precedente match di Ligue 1. L'attaccante, infatti, era uscito dopo 66' con la sua squadra in svantaggio al Parc des Princes contro il Rennes, gara poi finita 1-1 grazie ad un gol di Gonçalo Ramos (entrato proprio per Mbappé) in pieno recupero. Ma qual è stata la reazione del francese ieri sera alla sostituzione ricevuta nell'intervallo? Quella di non seguire, come consuetudine vuole, il resto della gara in panchina con i compagni, ma di salire in tribuna ed osservare la seconda frazione di gioco seduto... accanto a sua mamma.