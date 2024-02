Il Psg pareggia all'ultimo respiro. Frena ancora il Nizza di Farioli

Pareggio in extremis per il PSG nella gara contro il Rennes . Al Parco dei Principi, la formazione di Luis Enrique evita la seconda sconfitta in campionato grazie al rigore trasformato da Ramos allo scadere. I padroni di casa vanno sotto nel corso del primo tempo in seguito all'azione individuale trasformata da Gouiri , che al minuto 33' si libera in area e batte Donnarumma .

Nella ripresa, i padroni di casa si aggiudicano il possesso palla e si lanciano a caccia del pareggio. Il Reims però ci crede e va vicino al raddoppio. Nel finale, i parigini protestano per un fallo in area su Ramos. Il direttore di gara respinge però i reclami dopo il check al Var. Poi, al 7º degli 8 minuti di recupero concessi, l'arbitro indica il dischetto per un altro fallo su Ramos. L'attaccante portoghese non sbaglia e firma l'1-1. Il Psg consolida il comando della classifica con un distacco di 11 punti dal Brest.

Le altre partite

Il Nizza non va oltre lo 0-0 con il Clermont ultimo in classifica e perde terreno nella corsa all'Europa. Gli uomini di Farioli, a secco di vittorie da 4 giornate, cedono il passo a Monaco e Brest, e chiudono la 23ª giornata al 4º posto con 40 punti. Non sbagliano invece i monegaschi, che battono in trasferta il Lens nello scontro Champions e salgono così al 3º posto a 2 lunghezze dal Brest - reduce dal successo esterno contro lo Strasburgo - .

Una gara decisa allo scadere da Minamino (92') - autore di una doppietta - dopo che i padroni di casa avevano recuperato il doppio svantaggio con Wahi (31') e Said (77'). Cade anche il Lilla, sconfitto sul campo del Tolosa in seguito alla rimonta dei padroni di casa sul vantaggio di Haraldsson (45'). A decidere il match, le reti di Mawissa (49'), Sierro (rig. 60') e Dallinga (66'). Tra Le Havre e Reims termina 2-1 per gli ospiti, trascinati dalla doppietta di Daramy che al 96' trasforma il rigore decisivo.