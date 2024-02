Juve, senti Frey: "Ho detto a Donnarumma di tornare in Italia"

"Donnarumma via da Parigi? Gigio è in un top club particolare che quest'anno sta facendo molto bene nonostante se ne parli poco. Con lui ci sentiamo spesso, e credo che per la sua serenità e la sua crescita lo rivedrei bene in un campionato italiano". E' questo il pensiero di Sebastien Frey che commentando le manovre di mercato dei club italiani si è soffermato sul futuro di Gianluigi Donnarumma, titolare nel Psg ma che l'ex portiere francese vedrebbe bene nuovamente in Serie A.