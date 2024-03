Champions, Bayern Monaco-Lazio 3-0: Kane-De Ligt show, highlights e gol

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Alla Lazio non riesce il miracolo. Dopo l'1-0 dell'andata all'Olimpico (Immobile su rigore), i biancocelesti cadono 3-0 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco e vengono eliminati agli ottavi di Champions League. Eppure la squadra di Maurizio Sarri non aveva nemmeno iniziato male, tenendo bene il campo e sciupando una ghiottissima occasione con Immobile. La dura legge del gol, però, non ammette repliche, così poco dopo Harry Kane apre le danze ribadendo in rete il tiro sporco di Raphaël Guerreiro. Il colpo del ko, però, arriva proprio nell'ultima azione del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'ex Juve De Ligt calcia al volo verso la porta trovando la devizione decisiva e vincente di Thomas Müller che di testa completa la rimonta e manda le squadre negli spogliatoi con il risultato di 2-0. Nella ripresa ci pensa ancora l'ex Tottenham Harry Kane a siglare il tris e scrivere la parola fine sulle speranza di rimonta biancocelesti.