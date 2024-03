Champions, Lazio eliminata: Kane e Mbappé, doppiette per Bayern e Psg

La Lazio non riesce nell'impresa all'Allianz Arena e saluta la Champions League agli ottavi di finale. La squadra di Sarri, dopo essersi imposta all'Olimpico sul Bayern Monaco con il risultato di 1-0, è uscita sconfitta in Germania. I bavaresi hanno vinto 3-0 con la doppietta di Kane e la rete di Muller (gol propiziato da una grande giocata dell'ex Juventus De Ligt), mentre per i biancocelesti pesa in maniera determinante l'errore ad un passo dalla porta di Immobile nel primo tempo.