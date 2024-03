“Bellingham, vieni a casa mia”: l’avance gaffe della giornalista, Jude non ci crede

In campo ha illuminato con un assist, ma anche fuori non si è tirato indietro: il protagonista è Bellingham , che ha partecipato a una gag con la giornalista di Prime Video, Alessia Tarquinio , al termine del match tre il Real Madrid e il Lipsia . "Puoi dire a mio figlio che deve studiare?" e il calciatore inglese l'accontenta subito, guardando dritto nella telecamera e puntando l'indice allo schermo come se stesse parlando con il ragazzo. E non è la prima volta che succede, già contro il Napoli l'ex Borussia aveva "aiutato" l'inviata. Ma questa volta la conversazione è andata oltre il comportamento di suo figlio.

Bellingham protagonista in tv: "Vuoi venire a casa mia?"

Bellingham è diventato una sorta di educatore del figlio della giornalista. Basta fare un salto indietro alla partita tra il Napoli e il Real Madrid. In quella circostanza il problema era comportamentale. "Gli ho chiesto se poteva dire qualcosa a mio figlio che ogni tanto non si comporta tanto bene e lui ha detto: 'devi essere gentile con tua mamma perché le mamme sono importanti per noi'". Un siparietto che ha portato Alessia Tarquinio a scherzare di nuovo con il giocatore: "Ho un'ultima domanda per te… vuoi venire a casa con me?". L'inglese ha reagito in modo stupito. Poi però è arriva l'aiuto da casa: "Alessia, attenzione alle cose che dici…", le hanno detto ironicamente dallo studio. Poi lei ha concluso: "Sei il mio figlio perfetto", salvandosi in corner.