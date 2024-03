Simeone, ansia Griezmann per Atletico-Inter: "Non sappiamo quando tornerà"

Cresce l'attesa per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid ed Inter . Dopo il successo per 1-0 ottenuto dai nerazzurri nella gara d'andata, il club spagnolo sarà chiamato a ribaltare il risultato al Wanda Metropolitano. La paura di Diego Simeone è però quella di non poter contare su Antoine Griezmann . Il francese ha infatti subito un infortunio alla caviglia proprio a San Siro e non è ancora certo di poter rientrare anche solo tra i convocati, come ammesso dallo stesso Simeone.

Simeone, allarme Griezmann: "Non sappiamo se ci sarà per Atletico-Inter"

Nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga contro il Cadice, Simeone ha fatto il punto proprio sulle condizioni dell'attaccante francese: "Domani Griezmann non sarà sicuramente disponibile. Non sappiamo ancora neanche se tornerà per il ritorno di Champions League contro l'Inter o per il Barcellona in campionato". Un problema enorme per l'allenatore argentino, visto che il calo dell'Atletico Madrid nell'ultimo periodo è coinciso proprio con lo stop del francese.