Barcellona-Napoli, Xavi a pezzi: la lista dei convocati, assenza pesante

A poche ore dalla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli , il club blaugrana ha diramato la lista dei calciatori a disposizione. Situazione di piena emergenza per Xavi , che si giocherà il passaggio tra le migliori otto d'Europa con ben sei assenze . All'andata la sfida era terminata 1-1 , con le reti di Robert Lewandowski e Victor Osimhen, i bomber più attesi. Adesso servirà invece una vittoria per una due squadre che si giocano anche un posto al nuovo Mondiale per Club organizzato dalla Fifa.

Barcellona, i convocati per il Napoli

La notizia positiva per Xavi è il ritorno tra i convocati di Ronald Araujo, pilastro della difesa blaugrana. Regolarmente in lista anche Raphinha che aveva accusato un infortunio alla caviglia nell'ultima giornata di Liga contro il Maiorca. Il brasiliano era però già tornato in gruppo e si candida anche ad una maglia da titolare. Non recupera invece Ferran Torres, in dubbio fino all'ultimo per un problema muscolare. La sua assenza si aggiunge a quelle già previste di Marcos Alonso, Gavi, Balde, De Jong e Pedri. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Ter Stegen, Inaki Pena, Astralaga.

Difensori: Cancelo, Araujo, Inigo Martinez, Christensen, Sergi Roberto, Kounde, Hector Fort.

Centrocampisti: Romeu, Gundogan, Casadò, Fermin Lopez, Unai Hernandez.

Attaccanti: Lewandowski, Raphinha, Joao Felix, Vitor Roque, Yamal, Marc Guiu.