Del Piero buca lo schermo in mondovisione, siparietto con Henry: "Tutto casual"

Anche fuori dal campo, Del Piero continua a conquistare l'Europa. L'ex numero 10 e leggenda della Juventus ha regalato spettacolo in diretta tv, nell'abituale collegamento Champions con la CBS e con il salotto televisivo di Golazo formato da Henry, Carragher e Richards e condotto da Kate Abdo. Nel prepartita di Atletico Madrid-Inter - gara terminata con la vittoria degli spagnoli ai rigori e l'eliminazione della squadra di Inzaghi - Alex viene sorpreso mentre saluta Thuram e, introdotto dall'ex difensore del City che sfoggia un simpatico e corretto italiano, risponde sottolineando su Tikus: "Lo conosco da diverso tempo perché suo papà ha giocato con me alla Juve ed è venuto a casa qualche volta" per poi aggiungere che "l'Inter è pronta per la partita". Rotto il ghiaccio, arriva la frase di Henry che scatena lo show...

Del Piero-Henry, siparietto in diretta Tv L'attaccante francese - e ex Juve, rimpianto enorme dei tifosi - ha ricordato a Del Piero una frase che aveva sentito dire da Fonseca durante il suo percorso bianconero, dicendogliela in italiano: "Niente, tutto casuale", per poi chiarire l'inside joke da spogliatoio a tutti i telespettatori: "Alex, il tuo look è perfetto". A questo punto Alex si è messo a ridere e ha iniziato a mettersi in posa, stile modello scatenando la reazione divertita dello studio.

Poi su richiesta si è allontanato dalla telecamera per fare vedere anche le scarpe e infine ha rotto lo schermo indossando un paio di occhiali nerazzurri a completare il super look, mentre dallo studio Richards urlava "Bellissimo". A quel punto l'uscita da star: "Ok, allora da Madrid è tutto, ci vediamo dopo".

