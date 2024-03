Simeone padrone di casa Champions: meglio di lui solo Pep e due leggende

Simeone sta scrivendo la storia a modo suo con l'Atletico Madrid. Da 13 anni è alla guida del club ed è abituato a grandi imprese anche quando in tanti lo danno per spacciato. Il tecnico argentino, però, è capace di sovvertire i pronostisci mettendo in campo quelle che sono le sue qualità: grinta, mentalità e la voglia di non mollare fino alla fine. E' successo in Champions contro l'Inter, per tanti la favorita nel doppio confronto, ma al Wanda Metropolitano i Colchoneros sono riusciti a ribaltare l'1 a 0 dell'andata e superare gli ottavi di finale ai calci di rigore con un super Oblak. Simeone in questo modo ha dato un altro dispiacere ai tifosi nerazzurri da quel 5 maggio (ha segnato anche lui nel 4 a 2 finale) fino alla gara in Champions ed è entrato sempre più nella storia del club biancorosso nella competizione.