Diretta Real Madrid-Manchester City ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Real Madrid riceve il Manchester City per l'andata dei quarti di finale di Champions League . I blancos vengono dalla vittoria in Liga contro il Bilbao e sono primi nella classifica del massimo campionato spagnolo mentre il City ha vinto sul campo del Crystal Palace nell'ultimo impegno ed è terzo in Premier League, ad un solo punto dalla coppa di testa Liverpool-Arsenal.

Dove vedere Real Madrid-City: diretta tv e streaming

La partita è in programma alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu e sarà visibile in chiaro su Canale 5. Sarà visibile anche su Sky Sport e disponibile in streaming su Skygo, Infinity e Now.

Real Madrid-Manchester City: probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. Allenatore: Ancelotti

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Lewis, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Foden, B.Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

ARBITRO: Letexier. ASSISTENTI: Mugnier-Rahmouni. QUARTO UOMO: Gaillouste. VAR: Brisard. AVAR: Delajod.

