C’era una volta il grande Ajax che eliminava la Juve in Champions

C ’era un volta un club dove tutto funzionava. Dove nonostante si fosse consapevoli dei propri limiti, l’unico vero limite era il cielo. Perché quando si scommette, senza se e senza ma, sul bel calcio e il tuo core business è quello di avere il miglior settore giovanile del vecchio continente per raccoglierne poi i frutti, può sempre accadere che gli astri si allineino in maniera tale da eliminare con relativa semplicità il Real Madrid agli ottavi e la Juventus ai quarti di finale di Champions League prima di perdere all’ultimo sospiro - e soltanto perché nonostante il risultato favorevole stai continuando ad attaccare come un forsennato - la possibilità di disputare la finale della massima competizione continentale.