Diretta Psg-Barcellona ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARIGI (FRANCIA) - Alle ore 21, al Parco dei Principi di Parigi, il Psg sfida il Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Luis Enrique affronta il proprio passato dopo aver chiuso la fase a gironi alle spalle del Borussia Dortmund e aver superato agli ottavi la Real Sociedad, battuta 2-0 in casa e 2-1 in trasferta. I catalani di Xavi, invece, si sono piazzati al primo posto nel Gruppo H davanti a Porto, Shakhtar Donetsk e Anversa, mentre nella prima fase a eliminazione diretta hanno avuto la meglio sul Napoli: all'1-1 del Maradona ha fatto seguito il 3-1 in Spagna che ha regalato il pass per i quarti ai blaugrana. La vincente della doppia sfida tra Psg e Barcellona incontrerà in semifinale una tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund, le altre due squadre finite nella parte alta del tabellone. Ben tredici i precedenti, con cinque successi catalani, quattro pareggi e altrettante vittorie dei parigini.