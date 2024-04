L’assurdo rigore negato al Bayern con l’Arsenal: furia Tuchel, “Incredibile”

Si è conclusa con un pareggio la sfida tra Arsenal e Bayern Monaco valida per i quarti di finale di Champions League. Una gara che ha visto i padroni di casa portarsi in vantaggio al 12' con Saka , per poi subire la rimonta dei bavaresi nei dieci minuti successivi. A trovare il gol del definitivo 2-2 è stato Trossard al 76', ma gli uomini di Tuchel protestano per una grave svista dei direttore di gara Glenn Nyberg , che non assegna il calcio di rigore dopo una clamorosa distrazione di Gabriel che raccoglie la palla con le mani dentro l'area.

Cosa è successo

A provocare il pasticcio è proprio il difensore brasiliano, che in occasione della rimessa dal fondo assegnata ai Gunners, riceve la palla in area da Raya. Il portiere aveva infatti lasciato al proprio compagno la battuta, se non fosse che Gabriel ha poi fermato la palla con le mani, venendo immediatamente notato da Harry Kane. L'attaccante inglese richiama l'arbitro per segnalare la distrazione dell'avversario, che avrebbe dovuto essere sanzionata con il calcio di rigore. Tuttavia, Nyberg ignora clamorosamente la contestazione degli ospiti, e stando a quando raccontato da Tuchel nel post gara, spiega ai giocatori che si tratta di un "errore da bambini".

Le parole di Tuchel

"Penso che oggi l'arbitro non abbia avuto il coraggio di assegnare il rigore in una situazione assurda e imbarazzante - ha dichiarato Tuchel nel post gara all'emittente TNT Sports - . Inoltre ha ammesso in campo di aver visto l'episodio e ha detto ai giocatori che un quarto di finale non è sufficiente per sanzionare un errore da bambini. Si tratta di una spiegazione orribile".

"La palla era del portiere, lui ha fischiato per dare il via all'azione e Raya l'ha passata al difensore centrale. Non sono sicuro di chi si trattasse ma l'ha toccata con le mani perché pensava che le palla non fosse in gioco. Ma non era così. Lo ha ammesso anche l'arbitro, e quello era dunque fallo di mano. Siamo rimasti frustrati e arrabbiati", ha concluso il tecnico del Bayern.

Cosa prevede il regolamento

Secondo quanto previsto dal regolamento di gioco, in seguito all'aggiornamento da parte dell'IFAB nel 2019, i giocatori non possono entrare nell'area avversaria al momento della rimessa dal fondo fin quando il pallone non viene calciato. Il passaggio di Raya a Gabriel aveva dunque rimesso in gioco la palla, che pertanto non avrebbe dovuto essere raccolta con le mani dal difensore. Una distrazione di cui si è però reso complice anche il direttore di gara.