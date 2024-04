Burgos senza freni, commento shock su Yamal: Barça e Psg, reazione di fuoco

Nel pre partita di Psg-Barcellona hanno fatto molto rumore le parole dette da Mono Burgos, ex vice di Simeone all'Atletico Madrid, a Movistar Plus. Il tecnico, ora opinionista, al commento della giornalista sulle qualità di Lamine Yamal ha aggiunto una frase fuori luogo: "Attenti… il calcio è come la vita. Se non fa bene rischia di ritrovarsi al semaforo". Un commento offensivo e razzista sullo stereotipo dei ragazzi africani come venditori ambulanti. Parole che hanno offeso tanti e anche la reazione delle squadre non si è fatta attendere.