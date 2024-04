Yamal, complimenti a Psg e Barça per avere boicottato chi l'ha insultato

Che il razzismo negli stadi sia un cancro da estirpare dovunque, è assodato. Che il calcio spagnolo, come l'italiano, sia costretto pressoché quotidianamente a fare i conti con il fenomeno, pure. Così, meritano complimenti vivissimi i giocatori del Psg , del Barcellona e le rispettive società per avere boicottato le interviste del dopo partita di Champions League con il canale iberico Movistar , dai cui microfoni era partita un'intollerabile espressione razzista nei confronti di Lamine Yamal, il ragazzo d'oro dei blaugrana. A proferirla era stato German "Mono" Burgos , 54 anni, ex portiere dell' Atletico Madrid , ex nazionale argentino, ex vice di Simeone nei Colchoneros .

Yamal, le parole di Burgos

Criticando la prestazione di Yamal, Burgos ha affermato: "Occhio, il calcio è come la vita. Se non fa bene, rischia di ritrovarsi al semaforo", Il Barcellona è montato su tutte le furie e i suoi giocatori, si sono rifiutati di rilasciare interviste alla rete che ospitava Burgos. Immediata la solidarietà dei calciatori del Psg che hanno fatto altrettanto. Yamal, a soli sedici anni ha esordito in questa edizione della Champions, divenendo il più giovane debuttante con la maglia del Barcellona. Il papà di Lamine è marocchino , la mamma è originaria della Guinea Equatoriale. Pelose le scuse a posteriori di Burgos: "Non volevo ferire nessuno. Anzi, avrei voluto io stesso avere le qualità di Yamal. Sono stato troppo leggero, di questi tempi bisogna fare molta attenzione per non essere fraintesi". Maddai? ¿Pero cuándo lo terminamos? Ma quando la piantiamo? Esemplare, stamane, la lezione di stile del padre di Lamine: "Buongiorno a tutti, Chiedo soltanto rispetto per i figli di tutti. Grazie".