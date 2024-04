De Ligt, Tuchel si aggrappa all'ex Juve per Bayern-Arsenal: la conferenza

Il Bayern Monaco alla ricerca del passaggio turno in Champions League contro l' Arsenal : per farlo Thomas Tuchel si affida a Matthijs De Ligt . L'ex difensore della Juventus ad inizio stagione, sia per questioni fisiche che per scelta tecnica, era finito ai margini della rosa bavarese. Ora è invece diventato titolare inamovibile, e domani guiderà il pacchetto arretrato della squadra per cercare di battere i Gunners dopo il 2-2 della gara d'andata a Londra . Nella conferenza stampa pre gara, però, Tuchel ci tiene a rimarcare una cosa sul centrale olandese.

Al tecnico tedesco viene sottolineato come il centrale classe 1999 sia passato da ultima scelta a titolare, con quasi sempre Dier al suo fianco, ma Tuchel precisa: " De Ligt non è mai stato il quarto difensore nella mia mente. È sempre una questione di tempismo. Da qualche tempo viviamo la situazione di avere quattro difensori centrali in forma. Ho sempre avuto fiducia in lui, così come abbiamo fiducia in Kim e Upamecano. Domani abbiamo bisogno di Matthijs al top della forma ".

Tuchel spera di avere un gran sostegno da parte del pubblico: "Speriamo di avere l'atmosfera dalla nostra parte questa volta, proprio come i tifosi dell'Arsenal hanno fatto all'andata. Un'atmosfera straordinaria, unica, che sostiene anche la squadra. Soprattutto nella nostra attuale situazione, domani sarà estremamente importante che ogni tifoso venga con la volontà di spingere e aiutare. Abbiamo bisogno di questo sostegno per poter dare quell'1% in più, perché ci serve per vincere contro l’Arsenal ".

"Semifinale Champions non è cosa scontata"

L'obiettivo semifinale è importantissimo per il Bayern, che ha perso la corsa al titolo in Germania ed è fuori dalla coppa nazionale. Ma guai a dare per scontato il passaggio del turno: "Non è necessariamente normale essere in semifinale. Non è sempre facile arrivarci, nemmeno per il nostro club: abbiamo questa partita per compiere il prossimo grande passo, siamo determinati a dare il massimo. Se l'esperienza ci darà un 5% in più, ne saremo felici".

Tuchel sottolinea con decisione come sia sbagliato dare per dovuto l'approdo in semifinale: "Domani bisogna andare avanti? È una frase sbagliata! Non si tiene conto del fatto che giochiamo contro l'Arsenal, è una partita 50-50. Vogliamo raggiungere nuovamente le semifinali dopo una lunga partita. Certo, una vittoria in Champions League addolcisce ogni stagione per ogni club. Sicuramente abbiamo sottoperformato in campionato e in coppa, ma non avevamo bisogno di questo per essere pienamente motivati. Ci spingeremo al limite, ci sentiamo pronti, faremo ancora un allenamento e domani daremo tutto".