Ancelotti: “Se il City mi toglie il sonno? No, solo se mangio troppo”

Il conto alla rovescia per Manchester City-Real Madrid è iniziato, con la speranza di rivedere una gara ricca di spettacolo come il match del Bernabeu. Il passaggio del turno è in bilico, dopo il 3-3 dell'andata, anche se la squadra di Guardiola ( qui la conferenza ) vanta in casa una lunga striscia di imbattibilità (ultima sconfitta il 12 novembre 2022 contro il Brentdord) . Ancelotti ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Manchester City-Real Madrid, la conferenza di Ancelotti

"Se la sconfitta per 4-0 dell'anno scorso mi tiene sveglio la notte? Niente mi tiene sveglio la notte. Se mangio troppo stasera... potrei non dormire bene. Stiamo bene e niente mi terrà sveglio la notte" - così ha iniziato la conferenza stampa Carlo Ancelotti. Poi ha proseguito sulla rivalità con il City: "Ci sono tante squadre in Europa che sono molto forti e possono lottare per vincere questa competizione. Penso che quella di domani sarà una partita molto speculare e molto divertente". Su Bellingham: "Jude è un ottimo calciatore, penso che sia moderno, con molta qualità e molta forza fisica. Può coprire molti spazi. e sarà uno dei giocatori più forti e importanti del futuro del Real Madrid. A volte dimentichiamo che ha solo 20 anni..."

Sull'imbattibilità del City all'Etihad: "La statistica ognuno può vederla come vuole. Ce ne sono tante in cui il Real Madrid non aveva mai vinto e poi lo ha fatto. Una sorpresa per Guardiola? No (ride ndr), penso che ci conosciamo molto bene. Pep può stare tranquillo perché io non farò nulla". Poi un messaggio per i tifosi dei Blancos: "Penso che siano tranquilli, non penso che siano irrequieti. Il Real Madrid ha sempre giocato bene in questa competizione e devono essere i tifosi più felici". Sull'evoluzione di Camavinga: "Per i giovani queste sono partite in cui devono accumulare esperienza. Devono migliorare perché non tutto quello che fanno è perfetto. Ma hanno la qualità per crescere".