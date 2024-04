Guardiola vuole fare la storia, mai nessuno prima: "Il Triplete passa dal Real"

Guardiola si è quindi espresso sulla possibilità di conquistare il secondo triplete consecutivo con il Manchester City : "Siamo ancora molto lontani da quel sogno. Abbiamo una o due partite in FA Cup ed un paio di punti di vantaggio in Premier ... ma cosa sono due punti? Per me non è cambiato niente, dobbiamo pensare di partita in partita. L'anno scorso ho iniziato a pensare al triplete solo dopo aver vinto la finale di FA Cup. Siamo qui per continuare a tenere vivo il sogno. Queste sfide sono speciali, ma adesso dobbiamo solo pensare a come vincere domani. C'è bisogno di sorprenderli con qualche mossa come ha fatto Ancelotti con noi all'andata".

Guardiola: "Walker? Deciderò dopo l'allenamnto"

Guardiola ha quindi fatto il punto sulle condizioni di Walker: "Deciderò dopo l'ultimo allenamento, negli ultimi l'ho visto bene. Non so se inizierà in panchina, ma penso che domani ci sarà. All'andata comunque abbiamo fatto una grande partita anche senza di lui". Infine un commento su Bellingham: "Giocare in un club top come il Real Madrid non è mai facile. Abituarsi velocemente come ha fatto lui è semplicemente incredibile, sa gestire molto bene la pressione. È un giocatore eccezionale".

Bernardo Silva: "Il Real quest'anno è più forte"

Oltre a Guardiola, anche Bernardo Silva ha parlato in conferenza stampa: "Non guardo indietro al 4-0 della scorsa stagione. Sento che il Real Madrid quest'anno è più forte, è l'impressione che ho avuto dall'andata al Bernabéu. Incontreremo i re di questa competizione, quindi vediamo cosa succede. Abbiamo il massimo rispetto per loro per tutto quello che hanno ottenuto. Sono molto pericolosi perché giocano in modo diverso dal nostro. Ti senti come se avessi il controllo della partita e poi dal nulla ti segnano due gol. Individualmente sono forse i migliori al mondo, ma comunque in casa abbiamo grande fiducia. Vogliamo essere la miglior squadra mai vista". Infine un commento su Kroos e Modric: "Per me sono due esempi da seguire dato che giocano nel mio ruolo. La costanza ed il livello con cui competono da 15 anni è semplicemente incredibile".