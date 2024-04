Xavi, furia su Kovacs: “Un disastro, gliel’ho detto. Ha condannato il Barça”

"Sono scontento e arrabbiato. In undici contro undici eravamo ben organizzati. Espulsione? Per me è esagerato il cartellino rosso ad Araujo. Non è stato giusto restare in dieci, da lì in poi è un'altra partita. L'espulsione segna tutto". Sono le parole di Xavi, riportate da Marca, dopo l'eliminazione del Barcellona contro il Psg in Champions League. Il tecnico blaugrana è una furia contro l'arbitro Kovacs per l'espulsione di Araujo nel primo tempo della gara sull'1-0 per i catalani.