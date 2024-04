Diretta Bayern Monaco-Arsenal: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Bayern Monaco ospita l'Arsenal nel ritorno dei quarti di Champions League. La gara di andata a Londra è terminata 2-2: ora le due squadre si giocano un posto alle semifinali nel secondo round. I bavaresi vengono dalla vittoria casalinga in Bundesliga contro il Colonia e sono secondi nella classifica del massimo campionato tedesco mentre i Gunners hanno perso in casa contro l'Aston Villa nell'ultimo turno di Premier League e lottano per il titolo con City e Liverpool.