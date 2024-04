“Come Messi? È una bestemmia”: Capello frena sulla nuova stella Champions

"E' difficile giocare contro il Psg con un calciatore in meno, quell'episodio cambia il volto della partita, ma la successiva sostituzione di Yamal è arrivata troppo presto. Xavi voleva un giocatore che coprisse di più, che facesse movimenti particolari, ma quel cambio difensivo arriva troppo presto". Lo ha detto Fabio Capello a Sky dopo la partita di Champions League tra Barcellona e Psg . L'ex tecnico ha commentato l'espulsione di Araujo e la scelta di Xavi di sostituire subito Yamal.

Le parole di Capello su Yamal

Poi, sul giovane talento del Barcellona: "Yamal è giovane, ha qualità, ma non paragoniamolo a Messi, è una bestemmia. Il primo gol l'ha costruito lui perché giocatori come lui nell'uno contro uno ti saltano, ha fatto vedere le sue qualità. Il Barcellona può dirsi anche rammaricato perché sull'1-3 Lewandowski è stato un po' egoista e ha tirato in porta invece di passarla al compagno, è un'azione che arriva subito prima l'1-4 firmato Mbappé".