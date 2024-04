Polveriera Barcellona: le parole di Gundogan non sono piaciute allo spogliatoio

Polveriera Barcellona . L'eliminazione dai quarti di finale di Champions League per mano del Psg di Luis Enrique ha lasciato in eredità non solo l'amarezza per la conclusione dell'avventura nella massima competizione europea, ma anche un clima di tensione pressoché palpabile nell'ambiente blaugrana.

Barcellona, Gundogan critica Araujo

Ai microfoni di CBS Sports, Gundogan è stato molto critico nel commentare il gioco del Barcellona e non ha usato giri di parole per criticare Araujo, espulso al 29' per un intervento dyuro su Barcola: "Sono deluso, molto deluso. La qualificazione era nelle nostre mani e l'abbiamo consegnata al Psg. In questi momenti cruciali devi essere sicuro se pensi di poter prendere il pallone con un intervento così. Preferisco concedere un gol di vantaggio che un uomo in più, ma sarebbe stato meglio che lasciasse al portiere la possibilità di parare o perfino a Barcola di segnare".

Koundé, stoccata a Gundogan?

Le parole di Gundogan non sembrerebbero essere piaciute a Koundé, che sui social ha scritto: "Una delusione immensa non qualificarsi per le semifinali quando avevamo tutto per farlo. In ogni caso, vinciamo come squadra e perdiamo anche come squadra, sempre. È tempo di recuperare e preparare El Clásico questa domenica. Grazie per il supporto". Un messaggio che è stato avallato dai "mi piace" di Marcos Alonso, Sergi Roberto e Vitor Roque.