“La stampa non sa niente di calcio”: la sentenza di Luis Enrique in conferenza

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Dortmund-Psg, valida per l'andata della semifinale di Champions League. L'allenatore spagnolo è pronto a una partita dall'elevato coefficiente di stress emotivo: "La pressione è ciò che ognuno vuole mettere su se stesso. Noi siamo felici di averla e dobbiamo sapere come gestirla. Ci sono persone che si adattano molto facilmente e altre no. Ma benedetta pressione! Vorrei che potessimo essere sempre sotto pressione perché siamo in semifinale di Champions League".