Del Piero allenatore, siparietto con Capello e Cambiasso: "Devo ancora cominciare"

Capello, Cambiasso e Del Piero

A quel punto Del Piero viene interrotto da un'ironica osservazione di Fabio Capello: "Alex, guarda che sei un eretico. Non trovi mica spazio come allenatore se dici queste cose, perché ci sono gli schemi e non le capacità...". Del Piero risponde con prontezza: "Mister, gli schemi, la tattica sono fondamentali, ma a questo livello parliamo di allenatori che di schemi e tattica possono insegnare a chiunque per cui i giocatori devono capire...". L'ex capitano bianconero viene interrotto da Cambiasso, che scherzosamente - facendo anche lui riferimento a una futura carriera da allenatore - gli dice: "Sarai chiamato gestore per essere sminuito".