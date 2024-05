Bayern, è entusiasMueller: "Al Bernabeu per superare i nostri limiti"

È un vero e proprio highlander del palcoscenico mondiale della Champions League e si prepara a far tremare il Bernabeu: stiamo parlando di Thomas Mueller , icona del Bayern Monaco che ha parlato al sito ufficiale dei tedeschi prima della semifinale di ritorno che andrà in scena a Madrid contro il Real. Il tedesco ha raggiunto 4 volte la finale della massima competizione europea e, dopo il pareggio per 2-2 all'Allianz Arena nella gara di andata contro i Blancos, non vuole lasciarsi sfuggire l'opportunità di raggiungerne un'altra affiancando campioni come Evra, Seedorf, Van Der Sar, Benzema e anche tanti rivali della semifinale come Carvajal, Kroos e Modric (che al contrario salirebbero a quota 6, in vetta, dove sono solo Cristiano Ronaldo e Maldini).

"Grazie ai tifosi. Ora superiamo i nostri limiti"

La leggenda del Bayern, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha commentato la "prestazione" della tifoseria tedesca messa in mostra nella gara di andata, non nascondendo la felicità e l'orgoglio per quanto avviene sugli spalti: "È stato molto speciale. Abbiamo spesso avuto un'atmosfera così grande, soprattutto nelle partite decisive per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Ma l'accoglienza allo stadio in particolare è stata speciale. C'era così tanto rumore che si sentiva tutto l'entusiasmo e l'energia. Siamo stati spinti e stimolati. È stato davvero fantastico quello che i tifosi del Bayern hanno messo insieme. È un peccato non aver vinto, ma almeno la prestazione è stata buona. Ora si tratta di superare i nostri limiti a Madrid".

"Contro il Real è una questione di millimetri"

Muller si è lasciato andare anche ad un'attenta analisi sul modus operandi da attuare nella sfida contro i prossimi avversari:"Ci sono molte facce del Real. Possono arretrare e non hanno problemi a difendere. Sanno di avere ottimi giocatori in contropiede. Non è un caso che negli ultimi anni siano stati costantemente in semifinale. Il Real è molto pericoloso, ma possiamo giocarcela. Sarà una partita equilibrata, in cui se concretizzi le occasioni, vinci ed in caso contrario, perdi. Questo è ciò a cui si ridurrà la gara. È una questione di millimetri". Gli stessi millimetri che separano attualmente Thomas Muller dall'ennesima finale di Champions League con il suo club storico, nella speranza di poter aggiungere la terza "Coppa dalle grandi orecchie" al suo immenso palmares targato esclusivamente Bayern.