Diretta Real Madrid-Bayern Monaco ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MADRID (SPAGNA) - Chi tra Real Madrid e Bayern Monaco sfiderà il Borussia Dortmund nella finale di Champions League in programma il 1° giugno a Wembley (Londra)? Alle ore 21 (diretta esclusiva su Amazon Prime Video) i Blancos di Carlo Ancelotti, che nel weekend si sono laureati campioni di Spagna per la 36ª volta nella loro storia, ospitano i bavaresi di Thomas Tuchel. Al Santiago Bernabeu si riparte dal 2-2 dell'andata all'Allianz Arena, pertanto per strappare il pass per l'ultimo atto della manifestazione una delle due formazioni dovrà uscire dal campo con il bottino pieno dato che il gol in trasferta non vale più doppio. Bellingham e compagni ai quarti hanno estromesso dalla competizione i campioni in carica del Manchester City ai calci di rigore mentre i tedeschi hanno eliminato l'Arsenal. In caso di successo dei teutonici si ripeterebbe la sfida finale del 2013, quando, ironia della sorte, proprio a Wembley Mandzukic e Robben resero vano il momentaneo pareggio su rigore di Gündogan battendo i connazionali all'epoca allenati da Jürgen Klopp.