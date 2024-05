Emre Can, dalla Juve alla finale di Champions: “Ora tutti zitti e guardatemi”

Il Borussia Dortmund ha raggiunto la finale di Champions League battendo il Psg nel doppio confronto , guidato anche dall'esperienza del capitano Emre Can . Il centrocampista è riuscito a ritrovare una finale e ironi della sorte proprio a 11 anni dall'ultima volta. Era a Wembley e una finale tutta tedesca tra gialloneri e il Bayern Monaco , dove lui riuscii a sollevare il trofeo proprio con i bavaresi. Quest'anno la sorte potrebbe regalare un nuovo derby e ancora nel teatro dello stadio inglese. Al termine della gara il centrocampista tedesco, di origini turche, ha parlato a Sky Sport, tantissime le emozioni per l'ex Juve (in bianconero per due stagioni tra il 2018 e 2020).

Emre Can, critiche e finale di Champions

Emre Can ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo aver esultato assieme ai suoi compagni e ai tifosi tedeschi giunti a Parigi per seguire la semifinale di ritorno: "All'estero ho uno status completamente diverso. Per esempio, in Inghilterra non so perché. Forse rispettano di più i miei risultati o mi apprezzano di più come giocatore. In Germania sono sempre stato criticato di più, anche se so di non aver giocato il mio miglior calcio a Dortmund". E in qualche modo queste critiche le ha zittite: "Ci sono così tante persone che parlano sempre e dicono che non sono così bravo. Ora devono stare zitti e vedermi in finale".