Perché Ancelotti teme Tuchel: Bernabeu stregato, ma per il Real!

Il Real Madrid ospita il Bayern Monaco per la semifinale di ritorno di Champions League. Le due squadre si giocano in Spagna il passaggio del turno per la finalissima di Wembley dopo il pareggio di 2-2 della gara di andata in Germania. Ad attenderli nella finale di Champions, c'è il Borussia Dortmund, che ha eliminato il Psg nell'alta semifinale. Carlo Ancelotti, che da allenatore ha già alzato quattro volte la coppa dalle grandi orecchie ed è considerato il re della manifestazione, deve però stare attento ad alcune particolari statistiche di Tuchel, allenatore del Bayern, contro i blancos.