Ancelotti spiega il guizzo Joselu: "Scelta condivisa, sapevamo che lui..."

Il Real Madrid ha dimostrato ancora una volta di non morire mai. I Blancos, sotto nel punteggio al Bernabeu contro il Bayern Monaco, hanno ribaltato la situazione staccando il pass per la finale di Champions League a Wembley grazie alla doppietta di Joselu nei minuti finali. Al termin della sfida Carlo Ancelotti ha mostrato tutta la sua gioia per l'incredibile successo di questa sera: "È successo un'altra volta... succede sempre. Novanta minuti al Bernabeu sono molto lunghi, è andata così un'altra volta. Meritavamo di vincere, l'abbiamo fatto all'ultimo minuto come spesso accade in partite di questo livello".