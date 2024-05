Una telefonata ti allunga la Champions: virale la scaramanzia del tifoso Real

Una storia nella storia. Un tifoso del Real Madrid sta facendo il giro del web grazie a un'intervista che lo ha visto assoluto protagonista in diretta ai microfoni di "El Chiringuito TV" nei minuti decisivi di Real Madrid-Bayern Monaco . Il supporter dei Blancos aveva smesso di guardare la partita e stava passeggiando a passo svelto all'esterno del Bernabeu con lo smartphone all'orecchio. Quando il cronista gli ha chiesto con chi stesse parlando, lui ha spiegato: "Con mia moglie, come feci due anni fa prima della rimonta contro il Manchester City . Sono scaramantico! Sono convinto, ne ora ne segniamo un altro!".

Rito scaramantico e gol del Real: "Ora un biglietto per la finale"

Detto, fatto. Da Rodrygo e Benzema alla doppietta di Joselu. Esultanza sfrenata, a favore di telecamera, travolto da tantissimi altri sotenitori delle Merengues impazziti di gioia. E alla fine spazio per una provocazione per certi versi più che legittima: "Il Real dovrebbe darmi un biglietto per la finale".