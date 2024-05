Ancelotti, Champions Real: riti scaramantici e routine, "è speciale"

"Soffrire, lottare e combattere". Carlo Ancelotti non ha nessuno dubbio sul tipo di partita che aspetterà il Real Madrid per quanto riguarda la finale di Champions League . L'avversario dei blancos a Wembley è il Borussia Dortmund di Terzic che è stato in grado di ribaltare i pronostici della vigilia nella semifinale contro il Psg : "Hanno meritato di raggiungere l'atto finale perché hanno eliminato squadre di qualità" ha sottolineato il tecnico nel corso del Media Day organizzato per parlare appunto dell'appuntamento più importante della stagione per un club. L'allenatore italiano è abituato a giocare e preparare certi tipi di partite: "Nel complesso è la nona finale" e potrebbe rappresentare la 15esima per il club spagnolo.

Ancelotti, Real e finale di Champions: la conferenza

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza analizzando la situazione in vista del match di sabato 1 giugno: "C'è calma, fiducia ed è una settimana da godere, almeno fino a venerdì. Una finale è un successo. Ce la metteremo tutta". Sul fatto di essere favoriti: "Non ci pensiamo perché l'avversario sarà ostico da battere. Sono molto veloci in transizione. Non sono simili a noi, ma hanno caratteristiche che sanno fare bene. Il loro blocco difensivo è forte. Quello che ha attirato di più la mia attenzione contro il PSG è stato il loro atteggiamento, quella voglia di arrivare in finale, questo è quello che spicca di più e che ci preoccupa di più".

Poi spiega le emozioni di una finale, seppur sia la sesta da allenatore: "Sono contento di essere protagonista nella partita più importante della stagione, è la mia nona finale se contiamo quelle da giocatore ed è la stessa felicità. Poi arriveranno la preoccupazione e la paura, come sempre, ma prima voglio godermela. La mia squadra mi dà molta fiducia, sono in modalità Champions League". E sui riti scaramantici: "Niente di speciale. Un po' di superstizione c'è, è normale. Mi è stato insegnato che non averla porta sfortuna (ride n.d.r.)". E l'obiettivo è uno soltanto: "Mettere la ciliegina sulla torta".