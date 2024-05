"In Champions la Juventus nel 1997 era il Real Madrid di oggi: strafavorita..."

Cresce l'attesa per la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid, in programma a Wembley sabato 1 giugno. Una partita che la squadra tedesca aspetta in maniera particolare per provare a tornare sul setto d'Europa per la prima volta dal 1997, quando vinsero un po' a sorpresa nella finale del 1997 contro una Juve strafavorita. Un'impresa che, come affermato dal Ceo del club tedesco Hans-Joachim Watzke ad As, sognano di poter ripetere.

Borussia Dortmund, Watzke: "Il Real è come la Juve del '97" Il Ceo del club giallonero ha raccontato le sue sensazioni per la finale, facendo un paragone con il successo del 1997 contro la Juventus. Anche in quel caso il Dortmund arrivò infatti da sfavorito contro la Juve campione d'Europa e del Mondo targata Marcello Lippi, ma riuscì comunque a portare a casa la coppa grazie ad un 3-1 firmato dalla doppietta di Riedle e da gol di Ricken che rispose subito a Del Piero: "Quella sera abbiamo vinto la prima e l'ultima Champions League della nostra storia. È stata la tipica partita del Borussia Dortmund, ci esaltiamo quando ci troviamo di fronte avversari forti, è nel nostro DNA. Allora la Juve era quello che è oggi il Real Madrid, aveva una grande squadra. Abbiamo avuto un po' di fortuna, ma fa parte del gioco. L’ho vissuta sugli spalti come un tifoso qualunque, perché ho iniziato più tardi a lavorare per il club". Quindi Watzke ha spiegato com'è cambiato il Borussia Dortmund da quel primo successo europeo: "Abbiamo vissuto innumerevoli alti e bassi, ma la differenza principale rispetto a quella finale è che affronteremo questa avendo raggiunto un equilibrio totale tra successo sportivo ed economico. Qui non costruiamo più castelli in aria, ma abbiamo basi molto solide e nonostante i nostri limiti finanziari siamo ancora una volta in finale di Champions League. Siamo quelli che hanno speso meno dai quarti in avanti, per noi è una grande soddisfazione".

Borussia Dortmund, Watzke: "Dovremo fare come l'Atalanta per vincere" Il dirigente si è quindi espresso sull'atteggiamento che la squadra dovrà mettere in campo per avere la meglio sulla squadra di Ancelotti: "Il Real Madrid è sicuramente favorito, ma guardiamo cosa è appena successo a Dublino. Su dieci partite contro l'Atalanta sono abbastanza sicuro che il Bayer Leverkusen ne vincerebbe otto. Ma l'Atalanta ha giocato come se fosse l'ultima partita della sua storia ed è quello che dovremo fare anche noi per vincere. Abbiamo battuto due volte il PSG, se saremo capaci di giocare allo stesso modo vinceremo anche la finale. Il Real è favorito, è una verità storica. Non ha mai perso una finale di Champions League, ma c'è sempre una prima volta".

