Dortmund-Real, fischia CalVARese: bravo Vincic, aiutato

Tecnico e disciplinare

Il direttore di gara comincia la partita fischiando qualcosa in più rispetto alla soglia europea. Si vede come il suo obiettivo sia rischiare il meno possibile, tenendo in mano la partita. Alla fine i falli saranno 20. Nessun episodio nelle due aree di rigore fra primo e secondo tempo, se non il gol annullato correttamente a Fullkrug dall’assistente nel finale, per posizione di fuorigioco. Due contatti su cui Adeyemi finisce a terra nel primo tempo non portano a proteste. Su due occasioni capitate nel primo tempo ad Adeyemi e Fullkrug, resta il sospetto di una posizione irregolare a inizio azione: in caso di gol, il Var avrebbe verificato. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, Vincic parte ammonendo giustamente Vinicius. Poco dopo il brasiliano “farà ammonire” Schlotterbeck, sanzionato per proteste su un fallo che effettivamente Hummels non aveva commesso. Gli altri sanzionati sono Sabitzer, sempre per proteste, e Hummels.