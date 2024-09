Diretta Milan-Liverpool ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il Milan di Paulo Fonseca esordisce questa sera in Champions League ed è subito big match a San Siro contro il Liverpool di Slot. I rossoneri arrivano all'appunatamento con morale ritrovato grazie al poker rifilato al Venezia in campionato, diverso invece l'umore dei Reds reduci dalla prima sconfitta in Premier arrivata in casa contro il Nottingham. L'allenatore portoghese è pronto a lanciare dal primo minuto Alvaro Morata che ha già caricato l'ambiente: "Siamo il Milan e dobbiamo fare una grande Champions, questa è una responsabilità che bisogna assumersi e bisogna godersi. Da quando ho firmato con questa società, immaginavo di giocare partite così e la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato al Milan è stata andare al negozio e prendere la mia maglia con la patch della Champions". Sul campo di San Siro torna a respirare aria d’Italia Federico Chiesa. Per l’ex bianconero è arrivata la prima convocazione con i Reds da quando è approdato in Inghilterra. L’azzurro, che finora ha osservato i compagni dalla tribuna, non partirà ovviamente tra i titolari, come ha confermato in conferenza stampa il tecnico dei Reds, Arne Slot: "Ho sempre voluto giocatori di grande qualità, la mentalità di questa squadra è quella di avere giocatori che lavorano molto per la squadra, che sappiano coprire più ruoli e che segnino gol. Penso che sarebbe una grande sorpresa se giocasse dall’inizio, è troppo presto per vederlo giocare 90 minuti, ma potrebbe giocare i suoi primi minuti da giocatore del Liverpool".