Capello stronca il Milan: “Sono affossato”. E ne ha anche per Morata…

Ancora una serata amara per il Milan. I rossoneri sono usciti sconfitti dalla match d'esordio in Champions, andato in scena a San Siro contro il Liverpool di Arne Slot. I Reds hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Pulisic, andato a segno dopo 3 minuti di gioco, grazie alle reti di Konaté, Van Dijk e Szoboszlai. Un risultato arrivato al termine di una sfida che ha visto gli uomini di Fonseca in affanno per gran parte della gara, senza mai restituire l'impressione di potere cambiare le sorti dell'incontro. Non sono dunque mancate le critiche contro il tecnico portoghese, il cui futuro sulla panchina del Milan riserva già le più cupe previsioni. In campionato, i rossoneri hanno conquistato la prima vittoria dopo 4 giornate e raccolto complessivamente 5 punti in classifica. Al termine della sfida contro il Liverpool - che ha visto l'esordio di Federico Chiesa - il tecnico è intervenuto per fare il punto sulla partita, rispondendo tra gli altri anche a Fabio Capello. L'ex allenatore, che alla guida del Milan ha conquistato 4 scudetti, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa e 4 Supercoppe italiane, non ha nascosto il proprio sconforto per l'atteggiamento mostrato dagli uomini di Fonseca. Il prossimo stagionale, vedrà i rossoneri scendere in campo per il derby della Madonnina - match in programma domenica 22 settembre alle ore 20.45 - .