Xabi Alonso punzecchia: "Milan storia Champions, ma quella finale..."

Vigilia di Champions League per il Bayer Leverkusen , che domani ospiterà il Milan alla BayArena. Le aspirine sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Bayern Monaco , ma di fronte troveranno una squadra, quella di Paulo Fonseca , in un momento decisamente positivo. Dopo la netta vittoria nel derby, i rossoneri hanno sconfitto senza troppi problemi il Lecce per 3-0. Xabi Alonso , nella consueta conferenza pre gara, si è detto consapevole delle difficoltà che incontrerà affrontando il Milan. Affiancato da Jonathan Tah in sala stampa, il tecnico spagnolo ha anche rievocato un piacevole ricordo da calciatore, relativo ad una famosa sfida con i rossoneri mentre giocava nel Liverpool .

Bayer Leverkusen-Milan, parla Xabi Alonso

Così Xabi Alonso alla vigilia del match: "Abbiamo bisogno della nostra miglior prestazione. Siamo pronti, non abbiamo avuto molto tempo per preparare la sfida ma è così. Dobbiamo adattarci, ovvio che abbiamo un piano ma in 90’ tutto può accadere. Ci sono fasi in cui difendere bene, a Monaco l’abbiamo fatto per più tempo rispetto al solito, ma domani non mi aspetto una partita come quella: conosciamo il nostro stile. Col Milan sarà una partita dove dovremo essere intelligenti, in possesso dobbiamo essere concentrati. Non vogliamo lasciare che a dominare la gara siano loro. Poi sono bravi nei contrattacchi, col Lecce in 5-10 minuti han fatto 3 gol. Morata, Leao, Abraham, Pulisic: hanno giocatori veloci e di qualità, ma è la Champions e tutti gli avversari sono di altissimo livello".

E a proposito di Morata: "Grandissimo calciatore, ci ho anche giocato insieme. È maturo, è il capitano della Spagna, ha tanta esperienza internazionale. Un ragazzo intelligente, speriamo che domani non sia la sua miglior giornata (ride, ndr)". Un commento anche su Pulisic: "È in un buon momento, da diverse stagioni è al Milan, è un giocatore importante per loro. Gioca tra le linee, è veloce, fa ottimi movimenti. Ma così anche Leao e Morata: hanno tanti giocatori forti, non solo uno. Dovremo difendere bene e attaccare bene".