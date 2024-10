Diretta Bayer Leverkusen-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Rinfrancato dai successi nel derby (2-1) e contro il Lecce (3-0), il Milan alle ore 21 fa visita al Bayer Leverkusen nel secondo turno della nuova Champions League. Sono bastate le vittorie contro l'Inter e i salentini per far tornare il sereno su Milanello e su Paulo Fonseca, un po' meno a rischio rispetto che alla vigilia della stracittadina contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Il tecnico portoghese nelle ultime uscite ha trovato le risposte che cercava e ora vuole ingranare la marcia anche in coppa. I rossoneri, infatti, al debutto hanno perso 3-1 in rimonta al Meazza contro il Liverpool, un match nel quale il Diavolo era partito benissimo portandosi in vantaggio dopo appena tre minuti con Pulisic prima di venire travolto dall'ondata dei Reds. Stasera, però, di fronte ci saranno i campioni di Germania. Le Aspirine di Xabi Alonso, protagoniste la scorsa annata di un percorso incredibile, che ha portato alla vittoria della prima Bundesliga, della Coppa di Germania e alla finale di Europa League, poi persa 3-0 contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini (tripletta di Lookman) nell'unico ko stagionale, ad agosto hanno anche messo in bacheca la Supercoppa nazionale battendo ai rigori lo Stoccarda e hanno racimolato dieci punti in cinque gare di campionato posizionandosi a -3 dal Bayern Monaco capolista. Nell'esordio in Champions League, invece, è arrivato il netto successo per 4-0 in casa del Feyenoord. Il Bayer Leverkusen ha disputato ben 28 partite contro avversarie italiane ma non ha mai incontrato il Milan.