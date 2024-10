Rigore negato alla Juve, calcio di Lukeba a Vlahovic: per il VAR tutto a posto

Lukeba-Vlahovic, la spiegazione di Calvarese

Gianpaolo Calvarese ha analizzato così il rigore non concesso alla Juventus ai microfoni di Prime: "L'intervento del difensore del Lipsia è chiaramente falloso e l'arbitro doveva concedere il rigore, perché il pallone è ancora in gioco al momento del contatto. Vlahovic va per tirare, il difensore colpisce il piede". Anche per l'ex arbitro quello di Letexier e della sala Var si può quindi classificare come un clamoroso errore.

Lipsia-Juve, l'incredulità dei commentatori spagnoli

L'episodio sta facendo molto discutere anche all'estero. I commentatori di Espn hanno infatti commentato: "Fallo incredibile, non si può non dare rigore".

Il VAR regala un rigore al Lipsia

Punizione di Xavi Simons, un missile sparato nella direzione di Douglas Luiz che istintivamente si porta il braccio verso la testa per proteggersi, dalle immagini appare chiaramente come la palla colpisca sì il braccio del brasiliano ma senza aumentare il volume del corpo, come le immagini frontali dimostrano e come invece le immagini da dietro, quelle che vengono mostrate per ultime al direttore di gara, falsano come prospettiva. Ma essere richiamati al VAR vale per l'arbitro come una punizione, difficile che guardi e poi decida di non fare come gli dicono dalla sala. Per cui rigore praticamente regalato, ingiustizia vera soprattutto paragonandolo all'intervento a martello su Vlahovic nel primo tempo, per il quale invece il Var non ha richiamato Lexetier alla review...

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE