Lille-Juve, arbitra Peljto: l’unico precedente deciso dall'ex... vice Vlahovic

Dopo le due vittorie contro Psv e Lipsia e la sconfitta casalinga contro lo Stoccarda, la Juventus è pronta a tornare in campo per la quarta giornata della nuova fase a gironi della Champions League. I bianconeri di Thiago Motta saranno impegnati sul campo del Lille, squadra capace di battere già Real e Atletico Madrid. A due giorni dal fischio d'inizio, previsto per martedì 5 novembre alle ore 21, la Uefa ha reso nota la designazione arbitrale per la sfida. Svelate anche le scelte per il Milan ed il Bologna.