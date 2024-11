Diretta Slovan Bratislava-Milan ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Una delle poche certezze nel calcio è che la costanza conta più delle imprese e dei miracoli. Non basta vincere al Bernabeu - per giunta con il finale di 3-1 - per lasciarsi le criticità alle spalle e restituire il sorriso ai tifosi. San Siro semmai è tornato a fischiare contro il suo Milan, e lo ha fatto perché dopo ill successo contro il Real Madrid non è andata oltre il pareggio sul campo del Cagliari (3-3) e si è resa complice di una noiosissima sfida interna con la Juve - alle prese con la piaga infortuni - rientrando dall'ultimo impegno di campionato con 19 punti e una carico di fiducia dimezzato circa la possibilità di rientrare in corsa per lo scudetto - il Napoli dista 10 lunghezze - . Gli uomini di Fonseca tornano ora in campo in Europa nell'incontro valido per la 5ª giornata di Champions League. Dall'altra parte del campo ci sarà lo Slovan Bratislava di Vladimir Weiss - e di vecchie conoscenze del calcio italiano come Kucka e Strelec - campione in carica e attuale capolista della massima Serie del campionato slovacco. Leao e compagni si presentano all'appuntamento con 6 punti in classifica (20º posto in classifica) frutto dei due successi consecutivi rimediati contro i blancos e prima ancora contro il Bruges. Al Tehelné pole, il Milan non può dunque permettersi un altro passo falso. Dopo la trasferta in Slovacchia, la fase a girone unico di Champions prevede le ultime 3 giornate: la prossima contro lo Stella Rossa a San Siro in programma l'11 dicembre - sfida preceduta dalla gara di Serie A con l'Atalanta - .