Diretta Atalanta-Sturm Graz ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Dopo la sconfitta contro il Napoli (3-2), l' Atalanta è in cerca di riscatto e alle ore 18.45 ospita al Gewiss Stadium lo Sturm Graz nel settimo turno della fase campionato di Champions League . I nerazzurri di Gian Piero Gasperini stanno vivendo un periodo di leggera flessione e non vincono dal 3-2 rifilato all'Empoli il 22 dicembre. La Dea fin qui ha racimolato 11 punti e occupa il 13° posto , ma tutto può ancora succedere, pertanto per accedere direttamente agli ottavi sarà importantissimo conquistare il bottino pieno stasera. Gli austriaci, invece, che guidano il loro campionato a +3 sull'Austria Vienna dopo 16 gare, nella coppa dalle grandi orecchie sono 29esimi con appena tre punti, frutto del successo interno contro il Girone (1-0).

Atalanta-Sturm Graz: diretta tv e streaming

Atalanta-Sturm Graz, gara valida per la settima giornata della fase campionato di Champions League, è in programma alle ore 18.45 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sturm Graz

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Palestra, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic; Retegui, Lookman. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Scalvini, Brescianini, Cuadrado, Ruggeri, Bellanova, Pasalic, De Ketelaere, Vlahovic.

STURM GRAZ (4-4-2): Scherpen; Aiwu, Geyrhofer, Wüthrich, Lavalée; Yalcouye, Stankovic, Chukwuani, Kiteishvili; Jatta, Bøving. Allenatore: Saumel.

A disposizione: Chudjakow, Bignetti, Zvonarek, Karic, Horvat, Malic, Hierländer, Schopp, Sorg, Camara, Grgic.

ARBITRO: Rumsas (Lituania). ASSISTENTI: Radius-Suziedelis. IV UFFICIALE: Smitas. VAR: Martins (Portogallo). ASS. VAR: Dingert (Germania).